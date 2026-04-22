Sohm vuole convincere il Bologna: il club potrebbe ridiscutere la cifra del riscatto con la Fiorentina

Il futuro di Simon Sohm al Bologna è in bilico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a Casteldebole sostengono che i 12 milioni di euro pattuiti con la Fiorentina per il riscatto siano troppi, ma l'ex Parma vuole convincere il club a tentare quantomeno di ottenere uno sconto oppure a rinnovare il prestito come successo con Pobega, inserendo una cifra più bassa per un eventuale acquisto futuro.

Sohm in carriera vanta 155 presenze e 7 gol con il Parma, 46 partite e una rete con lo Zurigo, 21 incontri e un gol con la Fiorentina, 18 sfide con lo Zurigo Under 21 e 14 match con il Bologna. Inoltre è sceso in campo 4 volte con la Svizzera, 22 con l'Under 21, 11 con l'Under 19, con una rete all'attivo, una con l'Under 18, 12 con l'Under 17, impreziosite da una rete, 9 con l'Under 16, segnando un gol, e una con l'Under 15. Nel suo palmares annovera un campionato di Serie B.