Le probabili formazioni di Benevento-Milan: Dalot dal 1', Castillejo parte dalla panchina

vedi letture

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Benevento-Milan, raccolte dai nostri inviati.

▪ Benevento-Milan: domenica 3 gennaio ore 18.00

▪ Stadio: Vigorito

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Prosegue la preparazione del Benevento in vista della partita in programma tra pochi giorni contro il Milan, match che riporta alla mente ricordi molto piacevoli e che mette in palio punti pesantissimi. Essere i primi a battere la corazzata di Pioli consentirebbe di alzare ufficialmente l'asticella e proiettarsi al futuro con ambizioni europee senza "accontentarsi" di una semplice salvezza. Mister Inzaghi, grande ex della contesa, potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione, sebbene Maggio e Caldirola potrebbero essere preservati in vista degli imminenti scontri diretti contro Cagliari e Crotone. E così, dinanzi a Montipò, ci sarà il rodato quartetto formato da Letizia, Glik, Tuia e Barba, la cui duttilità tattica è stata fondamentale in questo periodo di emergenza. In mediana rientra dalla squalifica Hetemaj, intoccabile Pasquale Schiattarella che sta disputando un campionato oltre ogni più rosea aspettativa. Per la terza maglia Ionita è favorito su Dabo che, progressivamente, è scivolato indietro nelle gerarchie. A completare il 4-3-2-1 che ha in mente Inzaghi ci saranno Improta e Caprari alle spalle di Lapadula, scalpita Insigne che sfrutterà la sua rapidità nella ripresa. Moncini non è ancora al top, voci insistenti parlano di un imminente trasferimento al Pescara. Panchina anche per Sau.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Improta; Lapadula.

COME ARRIVA IL MILAN - Per il primo match del 2021 il Milan avrà ancora diverse assenze importanti da fronteggiare. Non ci saranno Ibrahimovic, Gabbia, Bennacer e Saelemaekers per infortunio, inoltre Stefano Pioli dovrà rinunciare anche a Hernandez per squalifica: al suo posto giocherà Dalot. Rientra a centrocampo Kessie accanto a Tonali, mentre in avanti c'è un dubbio legato alle condizioni di Castillejo. Lo spagnolo è recuperato, ma potrebbe partire dalla panchina: al suo posto uno tra Diaz e Hauge sulla destra. Leao guiderà l'attacco con Rebic e Calhanoglu in supporto. In difesa torna Kjaer dopo un mese.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao.