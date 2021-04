Le probabili formazioni di Cagliari-Hellas Verona: Pavoletti favorito su Simeone

Di seguito le ultime su Cagliari-Hellas Verona dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Hellas Verona - Sabato 3 aprile, ore 15, Sardegna Arena

▪ Arbitra Daniele Doveri, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Cagliari 22 punti, Hellas Verona 38 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Dopo gli impegni delle nazionali il Cagliari di Leonardo Semplici riprende il difficile cammino verso la salvezza ospitando l’Hellas Verona. Il tecnico fiorentino punterà ancora sul 3-5-2, con Klavan in difesa al posto di Ceppitelli, insieme a Godin e Rugani. Sugli esterni spazio a Nandez e Lykogiannis, con il duo formato da Nainggolan e Marin ai lati di Duncan a fare il da play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti, favorito su Simeone per la maglia da centravanti.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - La squalifica di Dawidowicz restringe il margine decisionale in difesa: Magnani si candida per chiudere il terzetto insieme a Gunter e Ceccherini. L'ex Sassuolo è in vantaggio rispetto a Lovato, rientrato a Peschiera in settimana dopo la spedizione con l'Under 21. Lazovic più di Dimarco per l'out mancino: uno dei due affiancherà Faraoni, Tameze e Veloso nella cerniera in mezzo al campo. Kalinic viaggia spedito verso il recupero, ma andrà al massimo in panchina: toccherà ancora a Lasagna guidare l'attacco, davanti agli inamovibili Barak e Zaccagni.