Le probabili formazioni di Genoa-Lazio: tornano Lucas Leiva e Acerbi

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Genoa-Lazio, raccolte dai nostri inviati.

▪ Genoa-Lazio: domenica 3 gennaio ore 15.00

▪ Stadio: Ferraris

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL GENOA - Dopo il successo in casa dello Spezia, il Genoa è pronto a tornare a Marassi per affrontare la Lazio. Davide Ballardini confermerà il 3-5-2 del “Picco” con Perin in porta mentre in difesa potrebbe rivedersi Goldaniga al centro con Masiello da una parte e Criscito dall’altra. A centrocampo potrebbe essere confermato il terzetto composto da Lerager, Badelj e Behrami con Ghiglione e Zappacosta a percorrere le corsie laterali. In attacco Shomurodov dovrebbe fare reparto insieme a Destro, favorito su Scamacca.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Behrami, Zappacosta; Shomurodov, Destro.

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi ringrazia la sosta di Natale e alla ripresa del campionato ritrova molti dei giocatori chiave. Due su tutti: Acerbi e Leiva, che da martedì si stanno allenando regolarmente in gruppo e domenica saranno titolari contro il Genoa. In difesa davanti a Reina, a destra ci sarà Patric (Luiz Felipe non è al meglio), mentre al centro Hoedt con Acerbi sul centro sinistra. Scelte obbligate sui quinti (Fares è ancora out e Lulic ha ripreso a correre da poco) con Lazzari e Marusic, Milinkovic e Luis Alberto saranno gli intermedi con Leiva in mediana. Davanti Immobile con Muriqi, favorito su Caicedo: Correa è in infermeria per un'elongazione del polpaccio.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile