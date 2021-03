Le probabili formazioni di Juve-Benevento: Chiesa e Kulusevski sulle fasce, Szczesny in porta

Di seguito le ultime su Juventus-Benevento dai nostri inviati:

▪ Juventus-Benevento - Domenica 21 marzo, ore 15, Alliaz Stadium

▪ Arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo

▪ Classifica: Juventus 55 punti, Benevento 26 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA JUVENTUS - La Juve va a caccia, per la prima volta in stagione, della quarta vittoria consecutiva in campionato. Andrea Pirlo dovrà farlo senza gli infortunati Ramsey, Dybala, Demiral e Alex Sandro oltre che dello squalificato Cuadrado, panchina invece per Bentancur non più positivo al Coronavirus. Scelte obbligate in difesa con Danilo sulla destra, Bernardeschi a sinistra e la coppia centrale composta da De Ligt e Bonucci a protezione della porta difesa con ogni probabilità da Szczesny, in vantaggio sul recuperato Buffon. In mezzo al campo spazio al ritorno di Arthur con uno fra Rabiot, favorito, e McKennie al suo fianco, pronti sugli esterni Kulusevski e Chiesa a supportare il tandem d’attacco Ronaldo-Morata.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Benevento incerottato e sfavorito in vista della sfida contro la Juventus. Un match sulla carta proibitivo, ancor di più perché mancheranno calciatori potenzialmente titolari come Depaoli, Letizia, Iago Falque, Schiattarella e Glik. La sosta è vista come una manna dal cielo, occasione unica per recuperare energie psicofisiche e per rivedere in gruppo giocatori che saranno fondamentali per il rush finale, diventato più affannoso del previsto anche in virtù della crescita di Torino, Cagliari e Parma dopo il cambio di guida tecnica. Ad ogni modo mister Inzaghi opterà per un 3-5-2, anche perché senza terzini puri diventerebbe complicato adattare qualcuno a cospetto dei mostri sacri dell’amico e collega Pirlo. E così, davanti a Montipò, agiranno Tuia, Caldirola e Barba, con Improta e Tello a presidiare le corsie laterali come accaduto a La Spezia. In mediana Ionita, Hetemaj e Viola sono certi di una maglia, Lapadula è favorito su Gaich e ci sarà la solita staffetta. Da sciogliere il dubbio sul compagno di reparto: più Caprari che Insigne, ma la rifinitura consentirà al tecnico di prendere una decisione definitiva.