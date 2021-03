Le probabili formazioni di Lazio-Crotone: Immobile vuole tornare al gol. Cosmi con Ounas-Simy

Di seguito le ultime su Lazio-Crotone dai nostri inviati:

▪ Lazio-Crotone - Venerdì 12 marzo, ore 15.00, stadio Olimpico di Roma

▪ Arbitra Antonio Rapuano, della sezione di Rimini

▪ Classifica: Lazio 43 punti, Crotone 15 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA LAZIO - Rispetto alla sconfitta con la Juventus, Inzaghi fa solo due cambi nella sua Lazio. Radu torna in difesa dopo l’operazione all’ernia inguinale al posto di Hoedt, mentre Patric viene schierato per Lulic, con Marusic che torna come quinto di destra. Per il resto formazione confermata e niente turnover. Reina tra i pali, Acerbi a completare la difesa, mentre Fares agirà largo a sinistra. In mezzo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, davanti Correa e Immobile. Out Lazzari e Akpa Akpro.

COME ARRIVA IL CROTONE - Dopo la vittoria contro il Torino in campionato il Crotone andrà alla caccia del secondo successo consecutivo con Serse Cosmi che manderà in campo i suoi con il 3-5-2 con Cordaz in porta, Magallan, Golemic e Luperto in difesa, linea a cinque formata da Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Messias e Reca a centrocampo e Ounas, insieme a Simy, in avanti.