Le probabili formazioni di Milan-Napoli: Dalot e Krunic ancora dal 1', in mezzo c'è Demme

Di seguito le ultime su Milan-Napoli dai nostri inviati:

▪ Milan-Napoli - Domenica 14 marzo, ore 20.45, Stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Fabrizio Pasqua, della sezione di Tivoli

▪ Classifica: Milan 56 punti, Napoli 47 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL MILAN - Tre rientri e tre assenti. Il Milan recupera Hernandez, Rebic e Calhanoglu, ma il croato potrebbe non giocare dal primo minuto perché non al meglio. Il turco invece potrebbe cominciare dall’inizio con Krunic a sinistra. Contro il Napoli non ci saranno Ibrahimovic, Mandzukic e Bennacer, e sono in forse sia Calabria che Romagnoli. In difesa partiranno titolari ancora una volta Tomori e Kjaer, mentre a centrocampo il tecnico rossonero potrebbe dare spazio a Tonali dall’inizio accanto a Kessie. A sinistra torna Hernandez mentre a destra c'è Dalot.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Tanti dubbi per Rino Gattuso nella strada che lo riporterà in quello che per una vita è stato il suo stadio: a San Siro c’è la sfida al Milan per il tecnico del Napoli. In vista del posticipo domenicale, il Napoli fa ancora i conti con diversi problemi: out Lozano e Petagna, così come Rrahmani, anche Mertens non è al meglio. Nel 4-2-3-1 del Napoli Ospina in porta, con difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj (Mario Rui potrebbe subentrare a gara in corsa), in mezzo Fabiàn e Demme, con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle dell’unica punta Osimhen (staffetta con Mertens).