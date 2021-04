Le probabili formazioni di PSG-Bayern - Flick tenta la rimonta senza Lewandowski

vedi letture

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

A caccia dell'impresa. Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, siamo certi, regalerà spettacolo. Vuoi per il numero di stelle in campo, vuoi per cosa ci hanno abituato a vedere in campo le due formazioni. Si parte dal 3-2 con cui la formazione di Pochettino ha espugnato l’Allianz Arena che costringe la squadra di Hansi Flick a vincere al "Parco dei Principi" con due reti di scarto oppure imponendosi realizzando quattro reti. I transalpini, che nell'ultima Champions League sono arrivati in finale proprio contro i bavaresi, hanno già eliminato negli ottavi di finale il Barcellona e adesso puntano al bis. Di fronte però ci saranno i tedeschi che lontano dalle mura amiche sono ancora imbattuti in questa competizione. Solo successi e un solo pareggio in casa dell’Atletico Madrid, questo l’andamento esterno del Bayern che questa sera tenterà l’ennesimo colpaccio.

COME ARRIVA IL PSG - Pochettino recupera Marquinhos, Florenzi e Verratti anche se, per sua ammissione, non dovrebbero partire dal primo minuto. In porta ci sarà Keylor Navas mentre in difesa giocheranno Dagba e Diallo sulle corsie mentre al centro troveremo Danilo e Kimpembe. A centrocampo dovrebbe giocare Paredes insieme a Gueye mentre in attacco Di Maria, Draxler e Neymar avranno il compito di innescare Mbappé.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - "Lewandowski non ci sarà al 100%". Così ha anticipato ieri in conferenza stampa Hansi Flick. Il tecnico del Bayern non avrà a disposizione il suo uomo migliore per tentare la rimonta. Al suo posto ci dovrebbe essere Choupo-Moting che sarà innescato dal trio formato da Sané, Muller e Musiala. In difesa davanti a Neuer ci saranno Pavard, Boateng, Hernandez e Davies mentre in mediana ci saranno Kimmich e Alaba.