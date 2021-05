Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma: giallorossi in emergenza, c'è Kumbulla

Di seguito le ultime su Sampdoria-Roma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Roma - Domenica 2 maggio ore 20.45, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata

▪ Classifica: Sampdoria 42 punti, Roma 55 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Dubbi eccellenti per Claudio Ranieri. In vista del posticipo della domenica sera contro la Roma, il tecnico della Sampdoria deve valutare le condizioni di Quagliarella, Keita Balde e Candreva, non al top della condizione. In caso di forfait, i blucerchiati potrebbero scendere in campo con un 4-4-1-1 con Audero in porta, Bereszynski e Augello sulle corsie laterali mentre Yoshida e Colley saranno i centrali. In cabina di regia potrebbe rientrare Ekdal al fianco di Thorsby con Damsgaard e Jankto esterni. In attacco dovrebbe giocare il solo Gabbiadini che sarà innescato da Verre.

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma avrà un solo allenamento per preparare la sfida di domenica contro la Sampdoria e gli infortunati sono tanti. A El Shaarawy, Zaniolo, Pedro e Calafiori si aggiungono Pau Lopez, Veretout e Spinazzola. Molti poi non saranno al meglio come Smalling e Diawara e per questo Fonseca pensa al turn over. In porta dovrebbe arrivare la conferma per Mirante, mentre in difesa potrebbe rivedersi Kumbulla con Fazio e Mancini. A centrocampo nuova chance per Reynolds con Bruno Peres a sinistra. In mezzo Cristante e Villar con Pellegrini sulla trequarti insieme a Carles Perez. In attacco Mayoral avvantaggiato su Dzeko.