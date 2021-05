Le probabili formazioni di Atalanta-Milan: Rebic non ce la fa. Brahim Diaz dal 1'

Di seguito tutte le ultime su Atalanta-Milan, raccolte dai nostri inviati:

▪ Atalanta-Milan - Domenica 23 maggio, ore 20.45, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Atalanta 78 punti, Milan 76 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA L'ATALANTA - Sfida importante per i nerazzurri dopo il ko contro la Juventus in finale di Coppa Italia, la squadra di Gasperini vuole ottenere il secondo posto in classifica. Il modulo non si cambia, si va verso la conferma del 3-4-1-2 con Gollini tra i pali. Toloi, Romero e Djimsiti in campo dal primo minuto con Palomino che potrebbe partire dalla panchina. Le scelte in mediana sono quasi obbligate: De Roon e Freuler in cabina di regia con Maehle e Gosens sulle corsie esterne. Il tedesco sembra aver pienamente recuperato dopo il trauma alla caviglia. Malinovskyi, visto il momento di forma, non si tocca. L'ucraino si piazzerà sulla trequarti con Zapata e Muriel a completare il reparto. Ilicic e Pessina, salvo sorprese dell'ultimo momento, partiranno dalla panchina.

COME ARRIVA IL MILAN - Per l'ultimo match della stagione il Milan ha l'organico al completo tranne Ibrahimovic e Gabbia infortunati, con Rebic che, parola di Pioli, potrebbe non recuperare per un probelma muscolare al polpaccio. Spazio a Leao dall'inizio nel ruolo di prima punta con Calhanoglu, Saelemaekers e Brahim diaz alle sue spalle. A centrocampo saranno confermati Kessie e Bennacer, mentre in difesa Calabria e Hernandez saranno gli esterni, con Kjaer e Tomori al centro. Ancora panchina per Romagnoli.