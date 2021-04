Le probabili formazioni di Benevento-Udinese: Inzaghi ripropone Gaich-Lapadula

Esaurito, nel giro di un paio di giorni, il progetto Superlega europea, per le squadre italiane, big o meno, è tempo di pensare al campionato, in particolare ad una lotta per le zone europee che si è scaldata notevolmente dopo i risultati dell'infrasettimanale. Discorso che vale anche per il lotto retrocessione dopo la risalita del Cagliari. Di seguito le ultime su Benevento-Udinese, raccolte dai nostri inviati:

▪ Benevento-Udinese - Domenica 25 aprile, ore 12.30, stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Benevento 31 punti, Udinese 36 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL BENEVENTO - La ritrovata compattezza tattica spingerà mister Inzaghi a proporre uno schema piuttosto equilibrato a cospetto di una Udinese in caduta ma vicina alla salvezza. I giallorossi ripartiranno dal 3-5-2 che ha ben figurato contro il Genoa ed è possibile ci sia una rotazione. Tuia non ci sarà e toccherà a Caldirola al suo posto, possibile turno di riposo anche per Depaoli. Ballottaggio anche sull'out opposto, ma Letizia è in rampa di lancio. Davanti Gaich e Lapadula, quest'ultimo tornato decisivo nell'ultimo turno.

COME ARRIVA L'UDINESE - Recupera Rodrigo De Paul l’Udinese in vista della tosta trasferta di Benevento, un rientro importante e che rappresenterà verosimilmente anche la novità principale di formazione. Davanti a Musso dunque Becao e Nuytinck con classico ballottaggio Bonifazi-Samir per completare il terzetto. Zeegelaar può far rifiatare uno dei due esterni titolare, probabilmente Nahuel Molina, con Larsen dirottato a destra. In mezzo da capire come verrà utilizzato Pereyra, che può essere avanzato da trequartista. Nel caso, Walace farebbe da play, con Arslan e De Paul mezzali. Il Tucu andrebbe in appoggio dell’unica punta Llorente.