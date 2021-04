Le probabili formazioni di Benevento-Udinese: torna De Paul, Okaka in attacco

vedi letture

Di seguito le ultime su Benevento-Udinese, raccolte dai nostri inviati:

▪ Benevento-Udinese - Domenica 25 aprile, ore 12.30, stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Benevento 31 punti, Udinese 36 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Qualche infortunio per il Benevento di mister Inzaghi, che oggi dovrebbe schierare Depaoli, Glik, Caldirola e Barba in difesa dinanzi a Montipò. Nel 4-3-1-2 dei giallorossi, linea di centrocampo a tre composta da Hetemaj, Ionita e Improta, con Viola trequartista alle spalle del tandem offensivo Lapadula-Gaich. Out Moncini, Foulon, Letizia e Tuia.

COME ARRIVA L'UDINESE -Recupera Rodrigo De Paul l’Udinese in vista della tosta trasferta di Benevento, un rientro importante e che rappresenterà verosimilmente anche la novità principale di formazione. Davanti a Musso dunque Becao e Nuytinck con classico ballottaggio Bonifazi-Samir per completare il terzetto. Zeegelaar può far rifiatare uno dei due esterni titolare, probabilmente Nahuel Molina, con Larsen dirottato a destra. In mezzo da capire come verrà utilizzato Pereyra, che può essere avanzato da trequartista. Nel caso, Walace farebbe da play, con Arslan e De Paul mezzali. Il Tucu andrebbe in appoggio dell’unica punta Okaka, Llorente infatti ha ancora qualche problema alla schiena che lo sta limitando in queste ultime giornate.