Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna: Pavoletti ancora favorito su Simeone

Primo turno infrasettimanale del 2021 in Serie A e prima occasione per le inseguitrici di mettere un po' di pressione alla nuova capolista, l'Inter di Antonio Conte: i nerazzurri saranno infatti gli ultimi a scendere in campo, a Parma, nel posticipo del giovedì. Prima stagionale anche per Serse Cosmi, chiamato al capezzale del Crotone dopo l'esonero di Stroppa e che dovrà fare di necessità virtù contro l'Atalanta, avendo a disposizione solo due allenamenti prima della discesa in campo. Di seguito le ultime su Cagliari-Bologna, raccolte dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Bologna - Mercoledì, ore 20.45, Sardegna Arena

▪ Arbitra Marco Di Bello, della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Cagliari 18 punti, Bologna 28 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Dopo essere tornato al successo nella prima da allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici è pronto all’esordio casalingo alla Sardegna Arena contro il Bologna, altro scontro diretto sulla difficile via della salvezza. Il tecnico fiorentino punterà ancora sul 3-5-2, con Ceppitelli in difesa insieme a Godin e Rugani. Sugli esterni spazio a Nandez e Asamoah (favorito su Tripaldelli), con il duo formato da Nainggolan e Marin ai lati di Duncan che dovrebbe ancora agire da play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti, favorito su Simeone dopo l’ottima prova di Crotone.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Consueto 4-2-3-1 per Mihajlovic in vista della sfida in programma alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Il tecnico del Bologna dovrà però fare a meno di Danilo, squalificato, e Hickey e Tomiyasu infortunati. Difesa da ridisegnare quindi, con il giovane Antov pronto all'esordio da centrale accanto a Soumaoro, visto che Medel ha da poco ripreso ad allenarsi con la squadra. I posti da terzino saranno probabilmente occupati da De Silvestri e Mbaye, con Dijks pronto a rilevare il senegalese. A centrocampo Svanberg e Dominguez sono in vantaggio su Schouten, mentre in avanti Orsolini, Soriano e Sansone dovrebbero partire ancora una volta alle spalle di Barrow.