Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa: Goldaniga in difesa, Simeone in attacco

Di seguito tutte le ultime su Cagliari-Genoa, raccolte dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Genoa - Sabato 22 maggio, ore 20.45, Sardegna Arena

▪ Arbitra Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Cagliari 37 punti, Genoa 39 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Chiusura di stagione per il Cagliari di Semplici che sabato sera ospiterà il Genoa. Il tecnico toscano dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 con Cragno tra i pali, Ceppitelli, Godin e Carboni in difesa. In mediana al centro Marin e Duncan, con Nandez e Lykogiannis sulle fasce, mentre Nainggolan e Joao Pedro agiranno alle spalle di Simeone.

COME ARRIVA IL GENOA - Il Genoa si appresta a chiudere la sua stagione. Con la salvezza ormai in tasca dopo il successo contro il Bologna, i rossoblu vogliono concludere il campionato con il sorriso. Mister Ballardini dovrebbe dare spazio a chi ha giocato meno con Paleari in porta, mentre Goldaniga agirà nel pacchetto arretrato con Zapata e Masiello (Onguené non convocato), sulle corsie potrebbero giocare Zappacosta a destra e Caso, che bene ha fatto contro l’Atalanta, a sinistra. A centrocampo possibile la linea verde con Melegoni, Rovella e Portanova mentre in attacco Pandev dovrebbe fare reparto con Shomurodov.