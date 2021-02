Le probabili formazioni di Crotone-Cagliari: Semplici pronto a rilanciare Pavoletti

Terminata la seconda settimana di coppe europee, che ha visto l'eliminazione del Napoli e la terza sconfitta su tre delle nostre squadre impegnate in Champions, per le formazioni italiane è già tempo di ributtarsi sul campionato e magari a programmare la partecipazione alle coppe dell'anno prossimo. Un discorso che non riguarda il Torino, costretto a saltare il turno per le disposizioni dell'ASL dopo gli otto positivi riscontrati in squadra: oltre che per i granata, weekend di riposo per il Sassuolo. Di seguito le ultime su Crotone-Cagliari, raccolte dai nostri inviati:

▪ Crotone-Cagliari - Domenica, ore 15.00, stadio Ezio Scida

▪ Arbitra Michael Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Crotone 12 punti, Cagliari 15 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL CROTONE - Stroppa non può contare su Benali e Djidji per la sfida salvezza contro il Cagliari, forse l'ultima vera chiamata per la salvezza in casa pitagorica. Cordaz difenderà la porta della squadra calabrese, con Rispoli, Magallan, Golemic e Reca a comporre il quartetto difensivo. Pereira, Cigarini e Molina compongono il reparto centrale, dove Messias agirà da fantasista alle spalle di Ounas e Di Carmine: le forze fresche provenienti dal mercato potrebbero dunque essere decisive.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - La prima delle 15 finali per il Cagliari targato Semplici è la delicatissima sfida contro il Crotone, altro scontro diretto sulla difficile via della salvezza. Il tecnico fiorentino punterà sul 3-5-2 d’ordinanza, con Ceppitelli in difesa insieme a Godin e Rugani. Sugli esterni spazio come di consueto a Zappa e Lykogiannis, con il duo Nandez e Marin ai lati di Nainggolan che agirà da play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti, favorito su Simeone.