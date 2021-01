Le probabili formazioni di Hellas Verona-Crotone: Zaccagni è intoccabile, come Barak

vedi letture

Di seguito le indicazioni di formazione di Hellas Verona-Crotone, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Crotone - Domenica, ore 15.00, al Marcantonio Bentegodi

▪ Arbitra Luca Massimi, della sezione di Termoli

▪ Classifica: Hellas Verona 24 punti, Crotone 9 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Dawidowicz è alle prese con un affaticamento ed è a rischio forfait: Juric potrebbe affidarsi nuovamente a Gunter nel ruolo di centrale, con Magnani e Lovato ai suoi lati (potrebbe essere risparmiato dal primo minuto Ceccherini, non al meglio). Sulle corsie Faraoni e Dimarco (a Lazovic occorre ancora un po' di tempo), mentre l'infortunio di Veloso offre una nuova chance all'imberbe Ilic, che dovrebbe fare coppia in mediana con Tameze. Zaccagni è intoccabile, al pari di Barak, che vestirà ancora una volta i panni del rifinitore. Al centro dell'attacco toccherà nuovamente a Nikola Kalinic: in conferenza il tecnico croato ha di fatto annunciato la staffetta dell'ex Atletico Madrid con Samuel Di Carmine.