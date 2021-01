Le probabili formazioni di Inter-Benevento: Conte riparte da Eriksen, ancora regista

vedi letture

A pochi giorni dalla fine del mercato le squadre di Serie A sono costrette a tornare a pensare al campo, alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Mentre impazzano le ultime trattative, le venti formazioni devono pensare a fare punti sul campo prima del gran finale di lunedì, che consegnerà ai tecnici le rose con cui convivranno fino al termine della stagione. Di seguito le ultime dai campi di Inter-Benevento raccolte dai nostri inviati:

Inter-Benevento - Sabato, ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Fabrizio Pasqua, della sezione di Tivoli

▪ Classifica: Inter 41 punti, Benevento 22 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'INTER - La titolarità di Christian Eriksen dovrebbe essere la principale novità in casa nerazzurra, con Conte che pare intenzionato a dare fiducia al danese dopo il decisivo gol contro il Milan. Solo panchina invece per il chiacchieratissimo Sanchez, con Lautaro-Lukaku di punta e un centrocampo completato da Barella e Gagliardini, mentre sulle fasce spazio ad Hakimi e Perisic. Davanti ad Handanovic si schiereranno invece Skriniar, Ranocchia e Bastoni.