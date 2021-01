Le probabili formazioni di Juve-Bologna: Chiellini stringe i denti, Bernardeschi per Chiesa

vedi letture

▪ Juventus-Bologna- Domenica 24 gennaio, ore 12.30

▪ Arbitro: Sacchi

▪ Classifica: Juventus 33 punti, Bologna 20 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Pronto a stringere i denti Giorgio Chiellini e a mantenere il posto in difesa al fianco di chi ha portato la Supercoppa a metà settimana a Torino. Assieme al capitano della Juve, in ballottaggio ma favorito sul recuperato Demiral, spazio a Cuadrado, Bonucci e Danilo davanti al confermato Szczesny. In mezzo al campo pronto McKennie con Arthur, Rabiot in vantaggio su Bentancur e Bernardeschi, considerate le condizioni non ancora ottimali di Chiesa. Davanti, senza Dybala, pronto a tornare il tandem Morata-Ronaldo con Kulusevski come arma dalla panchina.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Lunch match domenicale a Torino per il Bologna, che in occasione dell’ultimo turno di campionato prima del "giro di boa" sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium. Probabile la riconferma della formazione che ha battuto il Verona sabato scorso con Skorupski tra i pali, De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Dijks a formare la linea difensiva a quattro, dietro a Schouten e Dominguez. Quest’ultimo è però in ballottaggio con Svanberg. In avanti Barrow potrebbe essere impiegato nuovamente da prima punta con Orsolini, Soriano e Vignato a suo sostegno. Mihajlovic sceglierà quindi se utilizzare ancora Rodrigo Palacio come pedina da inserire a gara in corso.