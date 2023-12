Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari - Torna Immobile dal 1'. Ranieri con Lapadula

vedi letture

Di seguito le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Cagliari raccolte dagli invitati di TMW:

▪ Lazio-Cagliari - Sabato 2 dicembre ore 18.00, stadio Olimpico

▪ Arbitro: Dionisi

▪ Classifica: Lazio 16 punti, Cagliari 10 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva la Lazio

Maurizio Sarri contro il Cagliari non recupera alcun infortunato: Zaccagni, Casale e Romagnoli rimangono ai box. In difesa confermata la coppia Patric-Gila, con Lazzari e Marusic sulle fasce. A centrocampo Guendouzi, Rovella e Luis Alberto, mentre in attacco verrà confermato Isaksen titolare al posto di uno tra Felipe Anderson e Pedro: uno dei due giocherà dall’altra parte, mentre l’altro partirà dalla panchina. Il centravanti invece, dopo la doppietta con il Celtic, sarà Immobile. (A cura di Riccardo Caponetti).

Come arriva il Cagliari

Dopo il buon pareggio ottenuto contro la rivelazione Monza, il Cagliari è atteso dall'impegno in casa della Lazio. Ranieri vuole un Cagliari equilibrato, ma battagliero e pronto ad approfittare dei momenti di sbandamento dei biancocelesti. Possibile l'impiego di Lapadula dal primo minuto in coppia con Luvumbo. A centrocampo il trio Jankto-Prati-Makoumbou non dovrebbe subire modifiche, mentre in difesa ci sarà il ritorno di Nandez sulla destra. Dossena, Goldaniga e Augello completeranno il reparto davanti a Scuffet. Torna anche Mancosu, ma sarà inizialmente Viola a raccordare le linee. (A cura di Giancarlo Cornacchia)