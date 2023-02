Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria: Milinkovic sicuro del posto con Cataldi e Luis Alberto

Di seguito le ultime dai campi su Lazio-Sampdoria, raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Lazio-Sampdoria - Lunedì 27 febbraio, ore 20.45

▪ Diretta tv a cura di DAZN/Sky

Come arriva la Lazio

Dopo l’emergenza di Conference, Sarri torna a riabbracciare alcuni titolari. Contro la Sampdoria tornano a disposizione infatti Romagnoli, Milinkovic, Zaccagni e Pedro. In difesa Romagnoli, se darà le giuste garanzie e i rischi saranno minimi, avrà la meglio su Patric per affiancare Casale, con Lazzari e Marusic a completare il pacchetto arretrato a difesa della porta di Provedel. Milinkovic invece è sicuro del posto a centrocampo con Cataldi e Luis Alberto, mentre in attacco Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni: Pedro, con la mascherina dopo l’operazione al naso, partirà dalla panchina.

Come arriva la Sampdoria

Missione quasi impossibile per la Sampdoria di Dejan Stankovic che farà visita alla Lazio nel monday night. Il tecnico blucerchiato dovrebbe confermare il modulo 3-4-1-2 dell'ultimo periodo ma potrebbero essere diversi i cambi rispetto all'ultima gara a causa di alcuni acciacchi. In difesa davanti ad Audero c'è da valutare la situazione di Murillo: in caso di forfait Nuytinck scalerebbe a destra con Amione al centro e Murru a sinistra. A centrocampo Winks potrebbe far coppia con Rincon mentre a destra ci sarà uno fra Leris e Zanoli con Augello a sinistra. In attacco incerta la presenza di Djuricic: il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Lammers e Gabbiadini, ma attenzione alle quotazioni di Jesé, con Cuisance sulla trequarti.