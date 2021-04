Le probabili formazioni di Milan-Genoa: Scamacca-Destro confermati titolari

vedi letture

La Serie A si riprende la scena dopo l'infrasettimanale dedicato alle coppe europee, che ha regalato la grande soddisfazione di una squadra italiana in semifinale, seppur di Europa League, e il grande spettacolo delle big internazionali che si sono sfidate nei quarti di finale a suon di gol. È tempo di ripensare a lotta Europa e salvezza per quanto riguarda il campionato italiano, che nel weekend vivranno incroci assolutamente decisivi. Di seguito le ultime su Milan-Genoa, raccolte dai nostri inviati:

▪ Milan-Genoa - Domenica, ore 12.30, stadio San Siro

▪ Arbitra Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo

▪ Classifica: Milan 63 punti, Genoa 32 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL MILAN - Il Milan affronterà il delicato impegno interno contro il Genoa senza Zlatan Ibrahimovic. Al posto dello svedese, squalificato, il tecnico Stefano Pioli punterà su Rafael Leao, mentre Mandzukic resta una soluzione dalla panchina. Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers saranno i trequartisti alle spalle del portoghese. Il centrocampo sarà formato dalla coppia Kessie e Bennacer, mentre in difesa l'allenatore rossonero dovrebbe riproporre Tomori e Kjaer, a sinistra Hernandez e a destra il solito ballottaggio tra Dalot e Kalulu.

COME ARRIVA IL GENOA - Trasferta a San Siro per il Genoa. Per il lunch match della domenica contro il Milan, Davide Ballardini ritrova dopo la squalifica Strootman, assente nella sfida contro la Juventus. Ritorno importante per il centrocampo rossoblu che si completerà con Badelj e uno fra Behrami e Rovella. Sull’esterno non ci sarà l’infortunato Zappacosta ma, a sinistra, dovrebbe rientrare Czyborra con Biraschi a destra. In difesa davanti alla porta di Perin ci sarà Radovanovic con Masiello che potrebbe traslare a sinistra per sostituire lo squalificato Criscito mentre Goldaniga dovrebbe completare il pacchetto arretrato. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia formata da Destro e Scamacca.