Le probabili formazioni di Roma-Lazio: Inzaghi si affida ad Andreas Pereira

Di seguito tutte le ultime su Roma-Lazio, raccolte dai nostri inviati:

▪ Roma-Lazio - Sabato 15 maggio, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Roma 58 punti, Lazio 67 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca confermerà il 4-2-3-1 delle ultime partite: in porta ballottaggio tra Mirante e Fuzato, con il primo favorito; davanti a lui la difesa composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Bruno Peres. In mediana, al fianco di Cristante, potrebbe avanzare Mancini al posto di Darboe, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Pellegrini, Mkhitaryan ed El Shaarawy, in vantaggio su Pedro. In attacco dubbio tra Dzeko e Mayoral, con lo spagnolo che ha ottime chance dopo la panchina di mercoledì a San Siro.

COME ARRIVA LA LAZIO - Dopo il turnover contro il Parma, nel derby contro la Roma Inzaghi si affida ai titolatissimi, a eccezione dell'attacco. Milinkovic sarà a disposizione con la speciale mascherina protettiva al naso dopo l’operazione di domenica scorsa. Giocherà a centrocampo con Leiva e Luis Alberto, con Lazzari e Lulic sugli esterni. In attacco senza Correa e Caicedo ci sarà Andrea Pereira con Immobile, mentre dietro davanti Reina il terzetto Marusic, Acerbi, Radu.