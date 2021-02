Le probabili formazioni di Roma-Udinese: Mayoral ancora favorito su Dzeko

Di seguito tutte le ultime su Roma-Udinese, raccolte dai nostri inviati:

▪ Roma-Udinese - Domenica, ore 12.30, stadio Olimpico

▪ Arbitra Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

▪ Classifica: Roma 40 punti, Udinese 24 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA ROMA - Contro l’Udinese, Fonseca ritroverà Pellegrini dopo la squalifica scontata a Torino. Il capitano della Roma tornerà titolare verosimilmente in coppia con Mkhitaryan e il ballottaggio principale sarà nuovamente quello da Borja Mayoral e Dzeko, con lo spagnolo ancora in vantaggio. Tra i convocati si rivedrà Pedro, tornato martedì a lavorare con i compagni, e El Shaarawy. Per la porta ancora fiducia a Pau Lopez. Poi linea a tre con Cristante centrale e Mancini e Ibanez ai lati. Tutte conferme anche in mezzo al campo con Karsdorp, Villar, Veretout e Spinazzola.

COME ARRIVA L'UDINESE - L'Udinese punta a dare continuità di risultati dopo due pareggi e le due vittorie nelle ultime quattro partite, ma dovrà farlo recuperando De Paul e perdendo Pereyra per infortunio. Nessun problema in difesa dove davanti a Musso ci saranno Samir, Nuytinck e uno tra Becao e Bonifazi, con l’ex Torino in leggero vantaggio viste le ottime prestazioni fornite. Sulle fasce Larsen e Zeegelaar sono intoccabili, mentre in mezzo rientrerà il numero 10, che sarà affiancato da Arslan e Walace. Davanti la coppia d’attacco spagnola formata da Deulofeu e Llorente sembra la più efficace, ma le quotazioni di Okaka sono comunque in risalita, con Forestieri a sua volta vicino al rientro.