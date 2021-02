Le probabili formazioni di Samp-Fiorentina: Eysseric sostituisce Ribery, Quagliarella scalpita

Di seguito tutte le ultime su Sampdoria-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Fiorentina - Domenica, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Fabio Maresca, della sezione di Napoli

▪ Classifica: Sampdoria 27 punti, Fiorentina 22 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - La Sampdoria si prepara alla sfida casalinga contro la Fiorentina con qualche dubbio di formazione. Non ci dovrebbero essere invece indugi per quanto riguarda lo schema iniziale, con Ranieri intenzionato a confermare il 4-4-2 delle ultime uscite ufficiali. In difesa davanti ad Audero mancherà lo squalificato Tonelli: al suo posto al fianco di Colley tornerà dal primo minuto Yoshida mentre Ferrari, in vantaggio su Bereszynski, e Augello saranno gli esterni. A centrocampo ballottaggio Ekdal-Thorsby per un posto al fianco di Adrien Silva, con Candreva che dovrebbe percorrere la fascia destra e Jankto quella di sinistra. In attacco Quagliarella potrebbe tornare a giocare dal primo minuto al posto di Torregrossa, con Keita Balde partner del reparto offensivo.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Buone notizie dal fronte disciplinare per Prandelli, che vede dimezzata la squalifica a Milenkovic e riabbraccia il serbo per la trasferta di Genova: rientrerà subito dal 1', a fianco di Pezzella e di Quarta, favorito su Igor. Sulle fasce certo di un posto Biraghi, mentre a destra favorito Venuti in attesa di conoscere meglio le condizioni fisiche di Malcuit. Squalificato Amrabat, si dovrebbe rivedere Pulgar (più di Borja Valero) tra le due mezzali Bonaventura e Castrovilli, al rientro dalla squalifica. In attacco tegola Ribery: il francese ci ha provato, ma non è riuscito a recuperare. Al suo posto spazio al connazionale Eysseric. Convocato a sorpresa Maxi Olivera, appena rientrato dall'avventura in Messico col Juarez.