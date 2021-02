Le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta: Ranieri ha il dubbio legato al modulo

vedi letture

Archiviata la settimana di coppe europee, torna protagonista la Serie A con il programma della 24^ giornata di Serie A (ad eccezione di Torino-Sassuolo, rinviata al 17 marzo). Di seguito le ultime su Sampdoria-Atalanta, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Atalanta - Domenica, ore 12.30, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Livio Marinelli, della sezione di Tivoli

▪ Classifica: Sampdoria 30 punti, Atalanta 43 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Ancora una volta Claudio Ranieri si porta dietro il dubbio legato al modulo, con la squadra che ha dimostrato di saper interpretare sia il 4-4-2 sia 3-4-1-2 quando l’avversario si presenta con la retroguardia a tre. In questo caso dovrebbe prevalere la prima opzione con Audero in porta, Bereszynski e Augello sulle corsie mentre al centro non dovrebbe esserci Colley. Al suo posto, al fianco di Yoshida, dovrebbe giocare Ferrari. A centrocampo la squalifica di Adrien Silva porta nuovamente Thorsby dal primo minuto al fianco di Ekdal mentre gli esterni dovrebbero essere Candreva e Jankto con Quagliarella e Keita Balde in attacco.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano subito in campo dopo il match contro il Real Madrid. Non ci sarà Djimsiti per via della squalifica, davanti a Gollini spazio a Toloi, Romero e Palomino. Qualche cambio in mezzo al campo, con la coppia Pessina-Freuler in cabina di regia mentre sugli esterni spazio a Maehle e Gosens. Ilicic, vista la prestazione coi blancos, è il candidato numero uno per partire dalla panchina, con Malinovskyi e Miranchuk pronti ad agire dietro Muriel. Zapata nelle scorse ore ha sostenuto controlli clinici che hanno escluso lesioni muscolari.