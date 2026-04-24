Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 34ª giornata di Serie A.
NAPOLI-CREMONESE - Venerdì 24 aprile, ore 20.45
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.
---------------------------
PARMA-PISA - Sabato 25 aprile, ore 15.00
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
---------------------------
BOLOGNA-ROMA - Sabato 25 aprile, ore 18.00
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.
---------------------------
HELLAS VERONA-LECCE - Sabato 25 aprile, ore 20.45
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Bowie. Allenatore: Sammarco.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
---------------------------
FIORENTINA-SASSUOLO - Domenica 26 aprile, ore 12.30
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
---------------------------
GENOA-COMO - Domenica 26 aprile, ore 15.00
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
---------------------------
TORINO-INTER - Domenica 26 aprile, ore 18.00
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
---------------------------
MILAN-JUVENTUS - Domenica 26 aprile, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers; Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
---------------------------
CAGLIARI-ATALANTA - Lunedì 27 aprile, ore 18.30
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.
---------------------------
LAZIO-UDINESE - Lunedì 27 aprile, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.