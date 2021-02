Alla Juve basterà l'1-0 per ribaltare il Porto. Corriere della Sera: "Astenersi perditempo"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Astenersi perditempo". Una Champions rovinata dal basso, ammaccata, ma ancora intatta grazie al gol nel finale di Chiesa. La sindrome dell'ottavo di andata colpisce ancora Madama, che a Oporto si mette di impegno per fare peggio delle sconfitte per 2-0 con l'Atletico Madrid e dell'1-0 con il Lione. Prestazioni come quelle dei primi 45' non porteranno lontano, ma è bene sottolineare come CR7 in una serata abulica avesse conquistato un rigore netto al 94' che l'arbitro spagnolo ignora. Appuntamento a Torino. Astenersi perditempo.