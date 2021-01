Alla pari con l'Atalanta. Il Secolo XIX: "Il Genoa di Ballardini non smette di stupire"

Come scrive stamani Il Secolo XIX, il Genoa esce illeso dalla sfida con l'Atalanta, con negli occhi ancora l'ottimo primo tempo, le tre nitide palle gol collezionate da Shomurodov e Pjaca. Strootman ha nelle gambe poco più di un tempo ma quello che fa lo fa con saggezza e qualità, non a caso finché è in campo il Grifone resta in partita: Badelj in crescita è rinfrancato dalla sua presenza e diventa padrone della mediana. Zajc fatica un po' i ma i contropiedi partono fluenti. La ripresa è diversa, col Genoa che si presenta nella trequarti avversaria solo un paio di volte, soffre dietro ma senza mai andare in completo affanno. Regge grazie al sacrificio di Radovanovic e al mestiere di Criscito e Masiello, che resta in campo finché ne ha nonostante la botta presa al ginocchio.