Bari, la strada si mette ancora in salita: primo ko della gestione Carrera. Le aperture

Le aspettative, puntualmente disilluse: perché la Serie B, sfumata ai playoff lo scorso anno, è a rischio anche in questa stagione. Il primo posto del Girone C di Serie C è sempre più appannaggio della Ternana, i risultati sono eccessivamente altalenanti, l'Avellino non sta a guardare: strada nuovamente complicata per il Bari, con Massimo Carrera che da tecnico dei Galletti ha patito contro il Potenza la prima sconfitta dopo quattro risultati utili consecutivi.

Su questo, non va per il sottile il Corriere dello Sport: "Bari, nuova frana senza attenuanti". Sul match: "Tutto da rifare. L’Avellino torna a più quattro. Carrera voleva rivedere l’euforia dei 10 punti in quattro partite invece si trova a dover gestire l’inattesa depressione. Il Bari cade ancora in casa: sette vittorie in quattordici partite. Terza sconfitta al San Nicola, quinta stagionale. Vince il Potenza con un primo tempo straordinario. Tre punti d’oro per i lucani. Il passo falso interno azzera i segnali di rimonta".

Sulla stessa falsariga La Gazzetta dello Sport, "E il Bari crolla. Baclet-Marcone, il Potenza gode"; "Vatti a fidare degli amici! Massimo Carrera è caduto per la prima volta contro un compagno di mille battaglie nell’Atalanta e nel Treviso: Fabio Gallo. Brutto scivolone per il Bari che si è allontanato a 4 lunghezze l’Avellino, dopo aver pagato a caro prezzo la serataccia degli attaccanti e l’aver incrociato un portiere, Marcone, in edizione speciale", la chiosa finale.

Meno drastico Tuttosport: "Bari, primo ko per Carrera. «Dobbiamo rialzarci subito»". Sul match: "Dopo quattro risultati utili consecutivi, Massimo Carrera ha assaporato il gusto amaro della prima sconfitta. A dargli questo dispiacere è stato un bel Potenza, ben messo in campo da Gallo il quale ha avuto il merito di aver dato più sicurezza e concretezza alla propria squadra che stava sprofondando nei bassifondi della classifica. Quello di ieri al San Nicola è stato forse il peggior Bari visto finora. Una squadra lenta, senza mordente, imprecisa. I biancorossi non solo hanno perso l’occasione di portarsi a meno 8 dalla Ternana (anche se gli umbri devono recuperare una partita), ma si sono allontanati ulteriormente dall’Avellino (ora a più 4 sui pugliesi), vittorioso sulla Paganese, allontanando per ora la possibilità di tornare al secondo posto in classifica".