Belotti e le possibilità svanite. La Stampa: "Resterà capitano e trascinatore del Toro"

vedi letture

La Stampa si occupa del destino di Andrea Belotti, che saltata l'opzione Inter, che ha acquistato Joaquin Correa, vede ormai ridotte al lumicino le possibilità di lasciare Torino. Almeno in Italia non ci sono più possibilità, restano i club della Premier - Tottenham e Arsenal - interessati, ma sembrano puntini sempre più lontani. Belotti così resterà capitano e trascinatore del Toro: il punto da cui ripartire, già sabato in trasferta contro la Fiorentina.