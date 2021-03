Bereszynski a Il Secolo XIX: "La Samp è più forte di così. Persi troppi punti per strada"

vedi letture

"Possiamo fare di più, davanti ci sono spazi. Certo bisogna evitare di perdere punti come contro il Cagliari, erano nostri". Non ha dubbi sulle possibilità di crescita della Sampdoria Bartosz Bereszynski, che in un'intervista a Il Secolo XIX ha avuto modo di affrontare anche il tema relativo al suo futuro: "Ho ancora due anni di contratto con la Samp, sono sempre titolare, ho giocato 120 partite in 5 stagioni, sono stato anche capitano. Perché devo guardare altrove?". Il polacco è convinto di aver trovato l'ambiente ideale per migliorarsi costantemente: "Sono arrivato 5 anni fa in Italia per crescere e una classifica dice che sono partito titolare l'85% delle partite. Ho avuto tre allenatori diversi convincendoli tutti. Quindi sono contento e voglio confermarmi".