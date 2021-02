Bonucci e la maledizione di Porto. La Stampa: "Pirlo si affida alla coppia De Ligt-Chiellini"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Pirlo si affida alla coppia De Ligt-Chiellini". Bonucci, quattro anni dopo il famoso sgabello del Do Dragao di Oporto, sarà ancora out, ma non per motivi disciplinari bensì per un nuovo infortunio muscolare che potrebbe stopparlo per 15-20 giorni. Dietro toccherà dunque a Chiellini e De Ligt con il solito Cristiano Ronaldo che avrà il compito di segnare e trascinare i compagni ai quarti.