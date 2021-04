Cabrini a Tuttosport: "Atalanta-Juventus sarà una sfida alla pari"

"Atalanta-Juventus, sfida alla pari". Queste le parole di Antonio Cabrini a Tuttosport nell'edizione odierna. Attenta analisi del doppio ex della sfida sul periodo vissuto dalla squadra di Pirlo e quello della Dea: "L'Atalanta è una realtà consolidata ormai da un po' di anni prima in campo nazionale, poi anche in campo internazionale. Ottiene eccellenti risultati giocando un grande calcio. Per me con la Juventus se la giocheranno alla pari anche perché i nerazzurri sono in forma e segnano moltissimo, mentre i bianconeri hanno ritrovato identità".