Calhanoglu si prende l'Inter. Gazzetta dello Sport: "Sì a un triennale, sostituirà Eriksen"

Il colpo è servito: Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - si sono mossi sotto traccia, approfittando dell'intoppo nella trattativa per il rinnovo tra il turco e il Milan. Marotta e Ausilio, dunque, hanno già trovato il sostituto di Eriksen con un'operazione lampo: prima il sondaggio telefonico, poi l'offerta ufficiale per portarlo alla corte di Inzaghi. L'ex Leverkusen, che ai microfoni della tv turca Trt Sport ha di fatto ufficializzato l'accordo, ha già avuto modo di parlare con il suo nuovo tecnico al telefono. Ha prevalso la sua voglia di continuare ad essere protagonista in un campionato importante, oltre al suo amore per Milano. Il Milan - conclude la rosea - è stato soltanto avvisato dai cugini dell'inizio della trattativa, come prevede il regolamento per quel che concerne i giocatori in procinto di svincolarsi.