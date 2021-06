Candela a Il Messaggero: "Roma, con Mourinho e quattro calciatori forti sei da Scudetto"

vedi letture

"Geniale lui. Geniale il colpo della Roma". Interpellato da Il Messaggero, Vincent Candela si è mostrato entusiasta per l'approdo nella Capitale di Josè Mourinho: "Ha vinto, è uno di personalità - ha detto -. La Roma con lui, quest'anno, sarebbe arrivata terza o seconda, per me il manico conta. Quindi, se arrivano tre o quattro calciatori forti, si può lottare per lo Scudetto". Il francese si è poi soffermato sui profili che, a suo avviso, vanno cercati sul mercato: "Portiere, terzino, ho paura che Spinazzola e Karsdorp fatichino in una difesa a quattro ma vediamo come vuole giocare Mou, poi centrocampista e un bomber da affiancare a Dzeko. Belotti? Andrebbe bene".