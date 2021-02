Caporetto Bari. Auteri verso l'esonero, anche Romairone a rischio: le aperture dei quodiani

Quando l'obiettivo è la Serie B dichiarata e questa non arriva, si parla di stagione fallimentare. Quando l'obiettivo continua a essere la Serie B dichiarata ma il primo posto dista 11 lunghezze, si pensa a intervenire per provare a "ripristinare l'ordine".

E come si interviene? Con l'esonero del mister.

Gaetano Auteri, dopo la seconda sconfitta nelle ultime tre gare è in bilico, o meglio, appare sempre più lontano dalla permanenza sulla panchina del Bari.

Dopo il ko contro la Viterbese, è di questo che si sono occupati i quotidiani, a cominciare da Tuttosport, che apre con "Il Bari e Auteri affondati dalla Viterbese. Il tecnico biancorosso vicino all'esonero. Ventura o Rastelli i sostituti". Nel dettaglio: "La Viterbese si è conferma bestia nera del Bari. Dopo la vittoria per 3-1 conseguita l’anno scorso, la squadra di Roberto Taurino ha espugnato nuovamente il San Nicola di misura, con una rete di Murilo. Una sconfitta (la quarta della stagione) che ha contribuito a gettare nello sconforto squadra e tifoseria, sempre più delusi e demoralizzati. Questo stop, non del tutto inaspettato, ha consentito all’Avellino, vittorioso sul Palermo, di portarsi a 41 punti, a una sola lunghezza dai baresi, i quali ora rischiano di perdere la seconda posizione in classifica. E se stasera la Ternana dovesse battere la Casertana, gli umbri porterebbero a 14 punti il distacco dai biancorossi".

Fa eco il Corriere dello Sport. "Caporetto Bari. Auteri è ai saluti", il titolo, mentre nello specifico il quotidiano parla così: "Fine della corsa. Auteri esce di scena. Il Bari cade con la Viterbese e l’avventura del tecnico siciliano volge al termine. Il sospetto si era materializzato dopo la sconfitta a Teramo e il successivo pareggio in casa con la Cavese, lo certifica clamorosamente la Viterbese, con una maligna inzuccata di Murilo sul primo palo, portandosi via tre punti importantissimi con due soli tiri in porta. Ora il Bari sente il fiato sul collo dell’Avellino. La promozione diretta a questo punto evapora, forse definitivamente".

Spazio poi a La Gazzetta dello Sport, "Il Bari non sa più vincere, ora Auteri è al capolinea. Viterbese, clamoroso bis". "Il Bari cambia manico. Manca l’ufficialità, ma è assai probabile l’esonero di Gaetano Auteri, dopo la quarta sconfitta, un solo punto negli ultimi 180’ in casa e il rischio di vedersi sfuggire anche la piazza d’onore (l’Avellino è a un passo). Si attende l’esito delle consultazioni, avviate sull’asse Bari-Roma-Napoli. E non è detto che salvi il posto il d.s. Romairone. Il silenzio e la faccia scura del presidente Luigi De Laurentiis, dopo due giorni di ritiro, la dicono lunga sull’intransigenza della società: ieri sera è entrato in scena anche papà Aurelio", la chiosa.