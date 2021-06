Carnevali a Tuttosport: "Il futuro di Locatelli dopo l'Europeo. All'estero fanno sul serio"

Finirà prima l'Europeo o il tormentone Locatelli-Juventus? Giovanni Carnevali, incalzato sull'argomento da Tuttosport, non ha avuto esitazioni nel rispondere: "L'Europeo... (risata). E vi dico il perché: ci auguriamo che Manuel sia protagonista con l'Italia. Vorremmo rimandare ogni trattativa a dopo l'Europeo". L'amministratore delegato del Sassuolo ha poi aggiunto che per la fumata bianca manca ancora "l'offerta giusta, che accontenti tutti", precisando come, recentemente, gli unici interessi concreti per il classe '98 siano arrivati dall'estero: "Siamo all'inizio - ha proseguito -, ma all'estero mi sembra facciano sul serio. Siamo aperti a tutto e cercheremo di accontentare Locatelli, però non abbiamo l'esigenza di vendere nessuno. Manuel, nel caso, preferiremmo cederlo senza inserire giocatori. Quando arriverà un'offerta la valuteremo assieme al ragazzo".