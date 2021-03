Carnevali al Corriere dello Sport: "Berardi un campione, ora tutti se ne rendono conto"

"Berardi un campione, ora tutti se ne rendono conto" dice Giovanni Carnevali al Corriere dello Sport. L'amministratore delegato del Sassuolo si coccola con orgoglio l'ItalSassuolo (convocati Ferrari, Locatelli, Caputo e Berardi) e si gode la grande prova di Berardi in Nazionale: "Molti in passato nutrivano dei dubbi, mentre noi abbiamo sempre creduto ciecamente in lui". Carnevali racconta di aver esultato al gol di Domenico, che si sta confermando anche in azzurro: "E’ un campione e ora tutti se ne rendono conto". Infine, spazio ai possibili punti da migliorare: "Farà ancora altri passi avanti. Ha acquisito sempre più continuità di rendimento, ora è un uomo e in campo si vede".