Caso Eriksen, al CorSera parlano i medici: "È resuscitato. Giocare? Ora ha altre priorità"

vedi letture

"Il primo compito dei collegi di Copenaghen è stato monitorare il cuore dell'atleta. Ora si avvia la fase 2, quella più delicata: capire cosa l'ha scatenata". A parlare è Roberto Corsetti, direttore del Centro Medico B&B di Imola, che ai taccuini del Corriere della Sera prova a fornire un quadro nitido sull'iter che Eriksen dovrà seguire per risalire alla causa del malore accusato nel match tra Danimarca e Finlandia: "Le cardiopatie congenite più frequenti in grado di provocare aritmie così gravi sono la displasia aritmogena del ventricolo destro, la cardiomiopatia ipertrofica o la sindrome di Brugada". Corsetti ha poi assicurato di essere "quasi certo" che la causa dell'arresto cardiaco sarà individuata, augurandosi di rivederlo in campo ma precisando come il compito dei dottori sia "metterlo in condizione di avere una vita lunga e serena". L'episodio, in ogni caso, non fa emergere alcun dubbio sui protocolli italiani, definiti "i più avanzati al mondo" da Maurizio Casasco, presidente della Federazione medico sportiva.