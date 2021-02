Cessione Inter. Il QS: "Zhang e Bc Partners distanti 250 milioni ma il tempo stringe"

vedi letture

Il QS nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Zhang e BCPartners distanti 250 milioni ma il tempo stringe". Le novità potrebbero arrivare da un momento all'altro con PPTV, emittente in mano alla famiglia Zhang, che ha assicurato che domani riprenderà a trattare per trasmettere la Serie A dopo i contrasti con IMG per il mancato pagamento di alcune rate. L'attuale presidente dell'Inter valuta il club 1 miliardo, Bc Partners 750 milioni: si valuta un punto d'incastro che potrebbe essere anche la via del finanziamento che permetterebbe al numero uno dell'Inter di non perdere il comando del club. Gli ultimi sei mesi sono stati passati alla ricerca di una exit strategy meno disastroso possibile, ma con una conduzione maldestra nei modi, nella comunicazione e nei pagamenti mancati. Ci saranno sviluppi, almeno sul fronte Bc, entro il weekend per poi, se il distacco dovesse essere definitivo, far spazio a Eqt, Fortress, Mubadala che si farebbero avanti. Entro marzo l'Inter dovrà uscire dall'impasse per non rischiare di non disputare le prossime coppe europee.