Cherubini prepara le mosse di mercato, Tuttosport: "Juve, giorni di fuoco"

Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sulla trattativa tra la Juventus ed il Sassuolo per Manuel Locatelli. Serve una risposta che metta d'accordo entrambe per il futuro del centrocampista: i neroverdi vorrebbero che venisse acquistato in questa sessione di mercato, i bianconeri un 'acquisto differito', stile Chiesa, precisamente un prestito oneroso con diritto d riscatto che diventa obbligo a condizioni prestabilite, il cui verificarsi è talmente sicuro da garantire il passaggio a titolo definitivo. Per Chiesa scatterà tra un anno a 40 milioni che, sommati ai 10 per due anni di prestito oneroso, soddisferanno i 50 milioni richiesti dalla Fiorentina la scorsa estate.