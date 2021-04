Chiesa, rientro benedetto. Tuttosport: "Juve spenta e monocorde senza il figlio d'arte"

L'assenza di Federico Chiesa si è notata nella Juventus e per questo Tuttosport evidenzia come sia un rientro benedetto il suo per i campioni d'Italia che al Franchi si sono appoggiati quasi esclusivamente su Cuadrado e sono apparsi svogliati. L'ex Fiorentina tornerà domenica alle 18:00 contro l'Udinese anche se non è scontato che parta subito titolare, ma sembra certo che almeno come arma a partita in corso sarebbe utilizzato se l'incontro si mettesse male.