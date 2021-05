Con la spranga a Trigoria. Il Messaggero: "La follia di papà Scamacca"

Con indosso la maglia del Sassuolo che di fatto detiene il cartellino del figlio - scrive Il Messaggero - il papà di Gianluca Scamacca ha iniziato a colpire con una spranga le vetture parcheggiate sul piazzale a Trigoria, dirigendosi poi verso palestra e piscina dove si stavano allenando i bimbi di 11 e 12 anni, seminando il panico. "Chiedeva urlando e bestemmiando dove fosse Bruno Conti, chiedeva dei soldi che nessuno gli doveva", ha raccontato un testimone. Anche una volta portato negli uffici del commissariato Spinaceto il suo stato confusionale non si è esaurito, tanto che l'uomo ha iniziato a denudarsi. Verifiche sono in corso per capire se fosse sotto l'effetto di alcol o droghe, nei suoi confronti è stata spiccata una denuncia per danneggiamenti.