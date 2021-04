Condò su Repubblica: "Immobile sprecone ma non da bocciare. Rosa XL, agli azzurri conviene"

"Immobile sprecone ma non da bocciare. Rosa XL, agli azzurri conviene". Queste le parole di Paolo Condò su La Repubblica in edicola stamattina. Analisi attenta del giornalista ed opinionista Sky sul quotidiano: "9 punti in tre partite sono arrivati con l'aggiunta di un gol di vantaggio sulla Svizzera nella differenza reti. Si può e si deve riflettere sul gioco e sulle circostanze di questa terza partita che ha visto giocare gli azzurri ancora in bilico con la convocazione all'Europeo. Immobile ha sbagliatogol in quantità industriale, ma ha lenito i dolori con il rigore al 90'. In questo momento non è brillante, ma non da bocciare: si rifarà. Mancini ha chiesto di ampliare la rosa oltre i 23 convocati per Euro 2020 e l'Uefa è possibilista perché la richiesta è sensata. Si andrà a 25 o addirittura oltre? Questo resta da capire, ma più siamo e meglio stiamo.