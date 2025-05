Conte in partenza? Scatta l'affondo del Napoli per Allegri: pronto un biennale da 6 milioni

vedi letture

Napoli, il destino sembra volere l'addio di un altro allenatore dopo lo Scudetto. Salutato Spalletti, infatti, il club partenopeo potrebbe seriamente perdere Antonio Conte poco dopo aver conquistato il quarto tricolore della storia. Il tecnico leccese continua ad ricevere delle avance dalla Juventus, che vorrebbe riportarlo a "casa" e in panchina, mentre il futuro al timone azzurro non è ancora stato chiarito.

Ma Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non intende farsi trovare impreparato come lo scorso anno che portò a Rudi Garcia e se mai Conte decidesse di preparare le valigie e volare a Torino, per difendere la carica di campioni d'Italia in carica e lottare in Champions League servirà un degno sostituto. Vista la titubanza dell'allenatore di 55 anni, i casting sono partiti e il primo nome su tutti in lizza è quello di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, c'è un'amicizia che lega l'ex allenatore della Juventus a De Laurenitis e il caso vuole che dopo l'esonero della scorsa stagione il tecnico livornese sia rimasto svincolato e libero di buttarsi in una nuova esperienza. Con AdL i contatti sono sempre stati accesi, seppur a livello amicale e non lavorativo, ma negli ultimi mesi le conversazioni si sono intensificate e il presidente del Napoli lo vorrebbe come garanzia post-Conte. Pronto e solo da sfornare eventualmente il contratto biennale da 6 milioni più bonus, si legge sulla Rosea: al momento Allegri si prende del tempo per riflettere sulla scelta da prendere, mentre le sirene arabe continuano a suonare.