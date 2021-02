Conte-Inzaghi, sfida da sogno. Il Messaggero: "La Lazio può inserirsi nella lotta per il titolo"

È il giorno di Inter-Lazio, Conte contro Inzaghi. Vent'anni dopo può essere ancora una sfida scudetto. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero a San Siro questa sera ci si gioca tanto, soprattutto alla luce della doppia sconfitta di Milan e Juventus. Conte può volare in testa e spedire la squadra di Pirlo a -8, ma anche la Lazio vuole inserirsi nella corsa scudetto. Ovviamente è l'Inter la squadra che ha più da perdere, visto che dopo l'eliminazione dalle Coppe il campionato è l'unico obiettivo stagionale per i nerazzurri. Discorso diverso per la Lazio: la squadra di Inzaghi punta al quarto posto valido per la Champions, ma con una vittoria questa sera potrebbe diventare una scomoda partecipante per la lotta al titolo.