Continua la rincorsa della Juventus. Corriere dello Sport: "Anche i bianconeri per il titolo"

vedi letture

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Juventus: "Anche i bianconeri per il titolo". La Signora è a -4 dall'Inter con una gara in meno dopo essersi imposta per 3-1 in maniera non brillante contro il Sassuolo. La concorrenza deve preoccuparsi perché i 3 punti arrivano nonostante un gioco non fluido e nonostante non sia ancora pervenuto il miglior CR7. Ad inizio 2021 la squadra di Pirlo ha calato un tris di successi che mancava da luglio e adesso contro l'Inter domenica ci sarà la prova della verità.