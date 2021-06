Così funzionerà la Juve. Tuttosport: "Arrivabene coordinatore delle tre aree bianconere"

"Arrivabene coordinatore delle tre aree bianconere", titola oggi Tuttosport sulla Juventus. Con Cherubini responsabile dell'area sportiva, Arrivabene diventerà amministratore delegato. Un uomo non soltanto di soldi e di numeri, ma di comando: una figura forte ed operativa. Dovrà gestire il gruppo, valorizzare il brand e perseguirne lo sviluppo commerciale. Coordinerà le tre aree in cui è divisa la Juventus: calcio, finanza e marketing. Non ha esperienze dirette nel mondo del calcio, ma lo sporto lo conosce bene ed è stato team principal Ferrari da 2014 al 2019, conosce le dinamiche alla base di un'azienda sportiva. E non è un volto nuovo in Juventus: dal 2012 fa parte del consiglio di amministrazione e dal 2015 è membro del Comitato Controllo e Rischi. Juventino e legato alla famiglia Agnelli, ha un rapporto di stima, fiducia ed amicizia sia con Elkann che con Agnelli, che conosce da quando entrambi erano a Losanna alla Philip Morris.