Dal #ConteOut allo scudetto. CorrSera: "L'Inter non lascia niente. Conte come Zio Paperone"

vedi letture

"L'Inter non lascia niente agli altri. Conte come Zio Paperone". Questo il titolo che il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica ai nerazzurri. Il deposito è già pieno ed anche il tecnico comincia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Per i miei giocatori sono pronto a buttarmi nel fuoco. Giusto premiarli quando hanno dato tutto. Tante critiche alla squadra hanno scatenato la voglia di rispondere. L'allenatore doveva essere cambiato e i giocatori erano delle pippe". Appena quattro mesi fa era di tendenza sui social il "ConteOut", ora tutti sul carro del tecnico dietro al suo ultimo post: "Always all together".