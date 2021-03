De Zerbi-Juric, che spettacolo. Gazzetta dello Sport: "Vince un Sassuolo a sorpresa"

Una partita bellissima fra Sassuolo ed Hellas Verona, una gara in cui si sono condensati tutti gli allenamenti e le sedute video, in cui si sono viste le filosie opposte di calcio di De Zerbi e Juric. Il risultato è stata una battaglia feroce e spettacolare, entusiasmante per mosse e contromosse, gol e rimonte. Alla fine l'ha spuntata il Sassuolo che si riprende la posizione d'onore alle spalle delle big che ambiscono all'Europa, dimostrando di non avere un solo modo di affrontare le partite, così come dall’altra parte l’Hellas ha chiarito che il suo calcio è anche costruzione, non solo aggressione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.